Молодой и амбициозный парень, который полон идей и хочет работать.

Привет, меня зовут Андрей!

Я помогаю с оптимизацией вашего компьютера! Давно этим занимался, в школе настроил все компьютеры так, что они работают в 2-3 раза лучше, чем раньше

Я могу помочь вам в :

* Освобождении компьютера от ненужного мусора (программ, кэша, и.т.д)

* Оптимизирую браузера, ускорю их работу в несколько раз (если он тормозит)

* Ускорю работу вашей видеокарты

* Дам советы о том как сохранить состояние компьютера (Как не загрязнять его)

Вообще-м, сделаю все чтобы ваш компьютер стал на много быстрее и эффективнее в работе.

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И выполню всякую другую работу для оптимизации компьютера, а так же, дам вам советы о кибер-безопасности и как не попасться на уловки мошенников.