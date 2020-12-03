Всем привет!)
Меня зовут Яна,я занимаюсь разработкой Ar фильров для instagram
Создаю Ar фильтры-маски в instagram ,Facebook:
-построение и настройка сцены
-создание и настройка всех источников цвета
-создание частиц и мировых эффектов
-импорт и экспорт любых 3D и 2d обьектов
-создание 3D и 2d моделей
-создание пластики лица (губы,скулы,глаза...)
-надписи,изменение цвета волос,наложение SDF патчей
-использование редактирование патчей
Настраиваю таргетированную рекламу с помощью Ar фильтров- сторис,лента...
Занимаюсь обработкой фотографий-(ретушь , замена фона , коррекция фигуры,лица, изменение цвета глаз , удаление не нужных объектов ,настройка цвета,света..)
Создаю индивидуальные авторские пресеты - это сохраненный набор настроек для обработки фотографий.