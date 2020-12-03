Yan_a2507

Яна Yan_a2507

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Разработчик-Ar эффектов в Instagram и Facebook

Всем привет!)

Меня зовут Яна,я занимаюсь разработкой Ar фильров для  instagram

Создаю Ar фильтры-маски в instagram ,Facebook:

-построение и настройка сцены

-создание и настройка всех источников цвета

-создание частиц и мировых эффектов

-импорт и экспорт любых 3D и 2d обьектов

-создание 3D и 2d моделей

-создание пластики лица (губы,скулы,глаза...)

-надписи,изменение цвета волос,наложение SDF патчей

-использование редактирование патчей

Настраиваю  таргетированную  рекламу с помощью Ar фильтров- сторис,лента...

Занимаюсь обработкой фотографий-(ретушь , замена фона , коррекция фигуры,лица, изменение цвета глаз  , удаление не нужных объектов ,настройка цвета,света..)

Создаю индивидуальные авторские  пресеты - это сохраненный набор настроек для обработки фотографий.