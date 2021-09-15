Yana158

Андрей Павлович Yana158

 
27 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Seo-продвижение сайта

Здравствуйте! Меня зовут Андрей Павлович и я занимаюсь продвижением сайтов в поисковых системах Google и Yandex уже 7 лет.

На моем счету более 50+ успешных сайтов. Имею опыт продвижения в любых тематиках.

Я работаю как с маленькими сайтами, так и с огромными интернет-магазинами.

Стоимость продвижения от 500 руб.

Я предлагаю:

  • Seo-аудит сайта
  • Seo-продвижение сайта
  • Контекстную рекламу в Google и Yandex
  • Web-разработку сайтов
Мои преимущества:

  • Работаю с заключением договора
  • Каждый месяц делаю отчет о проделанной и планируемой работе
  • Если после 3 месяцев работы не даю увеличение трафика или позиций, то буду работать до получения результата БЕСПЛАТНО или ВЕРНУ ДЕНЬГИ
С чего я начинаю продвижение вашего сайта:

ШАГ 1:

Провожу полный анализ сайта

Продвижение сайта эффективно, если в начале найти все технические и коммерческие ошибки (согласно требованиям поисковых систем Яндекс и Google). И только после этого увеличивать ссылочную массу.

ШАГ 2:

Составление плана

Заглянув внутрь сайта и увидев все ошибки, станет понятно, что необходимо улучшить и какие факторы проработать.

План работ по сайту составляется на каждый месяц и может быть изменен для достижения наибольшего результата.

ШАГ 3:

Ежемесячные отчёты и созвоны

В отчётах указываю позиции, трафик, что было сделано по сайту и план дальнейших действий.

На созвоне мы обсуждаем проделанные работы, дальнейший план действий и выделяемый бюджет.