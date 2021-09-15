Здравствуйте! Меня зовут Андрей Павлович и я занимаюсь продвижением сайтов в поисковых системах Google и Yandex уже 7 лет.
На моем счету более 50+ успешных сайтов. Имею опыт продвижения в любых тематиках.
Я работаю как с маленькими сайтами, так и с огромными интернет-магазинами.
Стоимость продвижения от 500 руб.
Я предлагаю:
- Seo-аудит сайта
- Seo-продвижение сайта
- Контекстную рекламу в Google и Yandex
- Web-разработку сайтов
- Работаю с заключением договора
- Каждый месяц делаю отчет о проделанной и планируемой работе
- Если после 3 месяцев работы не даю увеличение трафика или позиций, то буду работать до получения результата БЕСПЛАТНО или ВЕРНУ ДЕНЬГИ
ШАГ 1:
Провожу полный анализ сайта
Продвижение сайта эффективно, если в начале найти все технические и коммерческие ошибки (согласно требованиям поисковых систем Яндекс и Google). И только после этого увеличивать ссылочную массу.
ШАГ 2:
Составление плана
Заглянув внутрь сайта и увидев все ошибки, станет понятно, что необходимо улучшить и какие факторы проработать.
План работ по сайту составляется на каждый месяц и может быть изменен для достижения наибольшего результата.
ШАГ 3:
Ежемесячные отчёты и созвоны
В отчётах указываю позиции, трафик, что было сделано по сайту и план дальнейших действий.
На созвоне мы обсуждаем проделанные работы, дальнейший план действий и выделяемый бюджет.