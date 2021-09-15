Seo-продвижение сайта

Здравствуйте! Меня зовут Андрей Павлович и я занимаюсь продвижением сайтов в поисковых системах Google и Yandex уже 7 лет.

На моем счету более 50+ успешных сайтов. Имею опыт продвижения в любых тематиках.

Я работаю как с маленькими сайтами, так и с огромными интернет-магазинами.

Стоимость продвижения от 500 руб.

Я предлагаю:

Seo-аудит сайта

Seo-продвижение сайта

Контекстную рекламу в Google и Yandex

Web-разработку сайтов

Мои преимущества:

Работаю с заключением договора

Каждый месяц делаю отчет о проделанной и планируемой работе

Если после 3 месяцев работы не даю увеличение трафика или позиций, то буду работать до получения результата БЕСПЛАТНО или ВЕРНУ ДЕНЬГИ

С чего я начинаю продвижение вашего сайта:

ШАГ 1:

Провожу полный анализ сайта

Продвижение сайта эффективно, если в начале найти все технические и коммерческие ошибки (согласно требованиям поисковых систем Яндекс и Google). И только после этого увеличивать ссылочную массу.

ШАГ 2:

Составление плана

Заглянув внутрь сайта и увидев все ошибки, станет понятно, что необходимо улучшить и какие факторы проработать.

План работ по сайту составляется на каждый месяц и может быть изменен для достижения наибольшего результата.

ШАГ 3:

Ежемесячные отчёты и созвоны

В отчётах указываю позиции, трафик, что было сделано по сайту и план дальнейших действий.

На созвоне мы обсуждаем проделанные работы, дальнейший план действий и выделяемый бюджет.