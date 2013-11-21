Резюме

Переводчик.

Нечога Яна Юрьевна

Моб. телефон: +380660614522

E-mail: [email protected]

Личные данные: дата рождения – 28.12.1983

Образование: 2002-2005 – Итальянский государственный лицей науки. Лингвистический курс «Проект Брокка» (Италия).

2005-2007 – Университет Калабрии. Филологический и философский факультет. Прослушала курс: Языковое посредничество (Италия).

2008-2012 – Луганский государственный институт культуры и искусств. Направление подготовки «Филология». Квалификация бакалавра филологии, переводчик английского языка, учитель английского языка в общеобразовательных учреждениях (Украина).

2009 – Луганский государственный институт культуры и искусств. Квалификация – секретарь руководителя (организации, предприятия, учреждения) (Украина).

Знания и навыки: Свободное владение операционными системами Windows XP Professional, Windows 7, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007.

Языки: Итальянский, английский, русский, украинский – свободное владение; немецкий – письменный; устные и письменные переводы; репетиторство (без возрастных ограничений).

Опыт работы: 2004 – «Агенство по продаже недвижимости» - секретарь руководителя (Италия).

2005-2007 – Гид-экскурсовод иностранных групп (Италия).

2008-2010 – Устный, последовательный переводчик судебных рассмотрений об усыновлениях (Украина).

2012 – Переводческо – производственная практика в магазине строительных материалов «Строймир».

Публикации: 2008-2009 - ряд статей в газете Луганского государственного института культуры и искусств «Камертон».

Личные качества: коммуникабельность, честность, ответственность, организованность, стремление работать и профессионально развиваться, пунктуальность, аккуратность, исполнительность, имеется творческий потенциал и желание использовать его с пользой, быстрая обучаемость.