YanaBuyanova

Буянова Яна Владимировна, 1982 г.р.

Образование высшее, квалификация юриста.

Высшее (заочного обучения), квалификация специалист - аналитик компьютерных систем.

С 1999г. по 2010г. работала в Органах внутренних дел Украины.

С 2010 по 2014 занималась поддержкой сайта одной туристической компании (в части размещения прайсов, текстов, новостей, акций).

Сейчас ищу аналогичную работу. Быстро учусь. Ответственно отношусь к работе. Адекватно принимаю критику и старательна.

Ищу работу. Рассматриваю все варианты. могу работать как в офисе, так и на удалении.