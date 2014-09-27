YanaBuyanova

Буянова Яна Владимировна, 1982 г.р.
Образование высшее, квалификация юриста.
Высшее (заочного обучения), квалификация специалист - аналитик компьютерных систем.
С 1999г. по 2010г. работала в Органах внутренних дел Украины.
С 2010 по 2014 занималась поддержкой сайта одной туристической компании (в части размещения прайсов, текстов, новостей, акций).
Сейчас ищу аналогичную работу. Быстро учусь. Ответственно отношусь к работе. Адекватно принимаю критику и старательна.
Ищу работу. Рассматриваю все варианты. могу работать как в офисе, так и на удалении.
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