Профессиональный райтер с профильным образованием.
Опыт в журналистике - более 3,5 лет.
Опыт копирайтера/рерайтера - 1,5 года.
Опыт работы:
Октябрь 2013 г. – Июнь 2014 г.
Телеканал “С” (Екатеринбург)
Должность: редактор информационного контента
Обязанности:
Рерайт большого количества (более 50 в день) коротких новостных сообщений.
Подготовка информации для тематических рубрик автомобильного, спортивного, исторического и других направлений.
Работа с видео-контентом, соответствующего тематике текстовых сообщений.
Сентябрь 2010 г. – Август 2013 г.
Газета “Ваша выгода”
(г. Шадринск)
Должность:
Написано более 1000 авторских информационных и аналитических материалов на различные темы: экология, ЖКХ, предпринимательство, социальные проблемы, отдых, искусство, история и т.д
В их числе - интервью со знаменитыми людьми края, а также страны, такими как рок-музыкант Артур Беркут, ведущая 5 канала Ольга Марами, композитор Александр Виницкий и т.д.
Статьи 2011 и 2013 годов отмечены благодарственными письмами главы города и губернатора области за активную работу в проведении ежегодной акции «Дни защиты от экологической опасности» корреспондент, фотокорреспондент
Февраль 2012 г. – Декабрь 2012 г.
Журнал “Шадринск”
(г. Шадринск)
Должность:
Написание объемных материалов об интересных человеческих судьбах.
Работа со значимыми личностями региона, самостоятельный поиск героев для статей.
Приобретены навыки очеркиста, умение ведения длительных интервью и работы с большим количеством текста. журналист
Базовое образование:
2007 г. – 2012 г.
Шадринский государственный педагогический институт (Шадринск)
Факультет: филологический
Квалификация: журналист
Дополнительное образование:
2007 – 2012 г. Помощник руководителя по связям с общественностью, ШГПИ (Шадринск)
2012 г. Повышение квалификации журналиста, Школа молодого журналиста Алины Кабаевой (Москва)
2014 г. Курс «Копирайтинг PROFI», Первая академия Фриланса (Санкт-Петербург)
Дополнительные сведения:
Опытный PC - пользователь: MS Office, Adobe InDesign, Adobe Audition, Adobe Premier Pro.