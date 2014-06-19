Рерайтер/копирайтер

Профессиональный райтер с профильным образованием.

Опыт в журналистике - более 3,5 лет.

Опыт копирайтера/рерайтера - 1,5 года.

Опыт работы:

Октябрь 2013 г. – Июнь 2014 г.

Телеканал “С” (Екатеринбург)

Должность: редактор информационного контента

Обязанности:

Рерайт большого количества (более 50 в день) коротких новостных сообщений.

Подготовка информации для тематических рубрик автомобильного, спортивного, исторического и других направлений.

Работа с видео-контентом, соответствующего тематике текстовых сообщений.

Сентябрь 2010 г. – Август 2013 г.

Газета “Ваша выгода”

(г. Шадринск)

Должность:

Написано более 1000 авторских информационных и аналитических материалов на различные темы: экология, ЖКХ, предпринимательство, социальные проблемы, отдых, искусство, история и т.д

В их числе - интервью со знаменитыми людьми края, а также страны, такими как рок-музыкант Артур Беркут, ведущая 5 канала Ольга Марами, композитор Александр Виницкий и т.д.

Статьи 2011 и 2013 годов отмечены благодарственными письмами главы города и губернатора области за активную работу в проведении ежегодной акции «Дни защиты от экологической опасности» корреспондент, фотокорреспондент

Февраль 2012 г. – Декабрь 2012 г.

Журнал “Шадринск”

(г. Шадринск)

Должность:

Написание объемных материалов об интересных человеческих судьбах.

Работа со значимыми личностями региона, самостоятельный поиск героев для статей.

Приобретены навыки очеркиста, умение ведения длительных интервью и работы с большим количеством текста. журналист

Базовое образование:

2007 г. – 2012 г.

Шадринский государственный педагогический институт (Шадринск)

Факультет: филологический

Квалификация: журналист

Дополнительное образование:

2007 – 2012 г. Помощник руководителя по связям с общественностью, ШГПИ (Шадринск)

2012 г. Повышение квалификации журналиста, Школа молодого журналиста Алины Кабаевой (Москва)

2014 г. Курс «Копирайтинг PROFI», Первая академия Фриланса (Санкт-Петербург)

Дополнительные сведения:

Опытный PC - пользователь: MS Office, Adobe InDesign, Adobe Audition, Adobe Premier Pro.