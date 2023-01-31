SMM

1 рік досвіду роботи в сфері медіакомунікацій на посаді SMM-менеджера та засновника власного цифрового агентства. більше 15 успішно працюючих кейсів. Я вирішив розширити свій досвід і спробувати себе за кордоном і в світі, а не тільки в Україні

Я роблю:

- Ведення облікового запису

-Створення SMM стратегії

- Створення різноманітного контенту

-Редагування фото та відео (дописи, історії, макет реклами тощо)

-Таргетована реклама: налаштування, аналіз, налаштування

-Брендінг: створення логотипу та візуального дизайну, ідентифікація бренду місія це позиціонування, та багато іншого