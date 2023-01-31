SMM
1 рік досвіду роботи в сфері медіакомунікацій на посаді SMM-менеджера та засновника власного цифрового агентства. більше 15 успішно працюючих кейсів. Я вирішив розширити свій досвід і спробувати себе за кордоном і в світі, а не тільки в Україні
Я роблю:
- Ведення облікового запису
-Створення SMM стратегії
- Створення різноманітного контенту
-Редагування фото та відео (дописи, історії, макет реклами тощо)
-Таргетована реклама: налаштування, аналіз, налаштування
-Брендінг: створення логотипу та візуального дизайну, ідентифікація бренду місія це позиціонування, та багато іншого