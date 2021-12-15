YanaKobrina

Переводчик/репетитор/администратор/транскрибатор/копирайтер

Частный преподаватель английского языка для взрослых с дипломом переводчика-преподавателя. Опыт работы репетитором 10 лет. Имеется также опыт в переводе текстов и аудио/видео файлов с/на английский язык носителей немецкого, корейского, французского языков. Осуществляю перевод общей тематики, а также художественной, медицинской, морской, религиозной, технической. Более того, осуществляю траскрибацию текстов, есть опыт копирайтинга так как работала журналистом. Проработав 2 года личным ассистентом, могу с уверенностью сказать, что смогу заниматься администрированием интернет-магазина (ответственность, исполнительность, коммуникабельность и своевременность гарантирую). Я развиваюсь в разных направлениях и люблю бросать себе вызов, получая опыт в различных отраслях.