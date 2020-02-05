YanaLe-com

Настрою рекламу в РСЯ
Здравствуйте!Меня зовут Татьяна.Я окончилатрехмесячный курс по интернет рекламе "Директолог 5.0", настраиваю
рекламу в РСЯ и на Поиске. У меня есть несколько тестовых рекламных кампаний, успешно прошедших модерацию. Сейчас работаю
над реальными. С полнойсамоотдачей готова взяться за настройку Ваших кампаний и привести в Ваш бизнес
новых клиентов!Предлагаюначать с бесплатного аудита Вашего сайта, который позволит вам убедиться в моем
профессионализме и исполнительности и решить, работать ли со мной дальше.