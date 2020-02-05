YanaLe-com

Татьяна YanaLe-com

 
42 годаАзербайджан/Баку
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Настрою рекламу в РСЯ

Здравствуйте!Меня зовут Татьяна.Я окончилатрехмесячный курс по интернет рекламе "Директолог 5.0", настраиваю

рекламу в РСЯ и на Поиске. У меня есть несколько тестовых рекламных кампаний,  успешно прошедших модерацию. Сейчас работаю

над реальными. С полнойсамоотдачей готова взяться за настройку Ваших кампаний и привести в Ваш бизнес

новых клиентов!Предлагаюначать с бесплатного аудита Вашего сайта, который позволит вам убедиться в моем

профессионализме и исполнительности и решить, работать ли со мной дальше.

Рекламная кампания