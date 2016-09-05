Графический дизайнер

Здравствуйте! Я являюсь одним из немногих дизайнеров,кто владеет не только знаниями и опытом в графическом дизайне,но также я умею рисовать. У меня за спиной художественное и дизайнерское образование, большой опыт работы и желание развиваться постоянно!

Уважаю своих заказчиков,учитываю пожелания,работаю оперативно,всегда на связи.

Делаю продающий,яркий дизайн,у меня свой стиль графики и рисунка,и если он вам нравится,то мы сработаемся:)

Мои специализации:

Графический дизайн,логотипы,фирменный стиль.

Полиграфия

Разработка текстильных принтов

Разработка 2D-персонажей (вектор)