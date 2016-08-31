Наполнение контентом сайтов на любой CMS, обработка фотографий товаров

Наполнение сайтов на любой платформе, в том числе самописной. Есть опыт работы с Joomla, OpenCart, Keystone, WordPress, 1С-Битрикс. Не будет проблемой, если Ваш сайт разработан на любой другой платформе. Быстро вникаю в суть работы. Пишу уникальные описания к товарам. Ищу качественные фотографии в интернете, если они требуются, делаю обработку в Photoshop. Внимательно отношусь к мелочам. Стараюсь сделать качественно и на совесть.