YanaTrainer

Создание анимировонного, минутного, рекламного ролика с озвучкой. Пример: www.youtube.com/watch?v=U... Обязательно наличие портфолио. Текст и сюжет предоставляем мы. Оплата договорная.
Анимация7 заявок
Закрыт
6 лет назад
Я являюсь помощником руководителя, официального дистрибьютора в Украине, компании TRAINER Итальянские корма супер премиум качества.
Создание анимировонного, минутного, рекламного ролика с озвучкой. Пример: www.youtube.com/watch?v=U... Обязательно наличие портфолио. Текст и сюжет предоставляем мы. Оплата договорная.