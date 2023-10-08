HTML-верстка
Если вы ищете профессионального верстальщика сайтов, то вы нашли его! Я обладаю глубокими знаниями в области веб-разработки и верстки, так же сейчас начала разбираться в базе данных. Умею создавать красивые, функциональные и удобные сайты, которые будут привлекать ваших потенциальных клиентов. Работаю с Figmа,Tilda,Bootstrap.
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Я против войны в Украине!
HTML-верстка
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$20/час
от $50от 7 дней
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Копирайтинг
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$5/час
от $10от 2 дней
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