YanaWriter

Здравствуйте! Я копирайтер и автор, пишу оживлённые тексты и статьи, полезный контент и советы. Мотивирую и хорошо справляюсь с задачами требующими смысла и эмоций. А так же работаю с SEO, создаю тексты для главных страниц сайтов, описания для товаров. Смогу грамотно и красиво написать о любом бизнесе или продукте. При написании, сильно вовлекаюсь в тему. Нравится работать с текстами, выполняю работу качественно и сдам всё раньше указанного срока.

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