YanaYefimenko

Настройка таргета (facebook, instagram). Создание рекламных макетов. СММ специалист.
Добрый день, уважаемые заказчики!
Меня зовут Яна, являюсь сертифицированым специалистом по рекламе в фейсбук (Facebook Certified Digital Marketing Associate)
Я предлагаю вам свои услуги:
- Создание рекламных макетов;
- Разовая настройка таргетированой рекламы в Facebook, Instagram;
- Постояное ведение рекламных кампаний;
- Полный пакет СММ в который входит: разработка единого стиля, план + реализация ленты, создание макетов для закрепленных сторис с информацией о продукте, план сторис.