YanaYefimenko

Настройка таргета (facebook, instagram). Создание рекламных макетов. СММ специалист.

Добрый день, уважаемые заказчики!

Меня зовут Яна, являюсь сертифицированым специалистом по рекламе в фейсбук (Facebook Certified Digital Marketing Associate)

Я предлагаю вам свои услуги:

Создание рекламных макетов;

Разовая настройка таргетированой рекламы в Facebook, Instagram;

Постояное ведение рекламных кампаний;

Полный пакет СММ в который входит: разработка единого стиля, план + реализация ленты, создание макетов для закрепленных сторис с информацией о продукте, план сторис.

Связаться со мной можно здесь или в телеграм по никнейму @jyefimenko.