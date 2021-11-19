YanaYefimenko

Яна YanaYefimenko

 
25 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Настройка таргета (facebook, instagram). Создание рекламных макетов. СММ специалист.

Добрый день, уважаемые заказчики!

Меня зовут Яна, являюсь сертифицированым специалистом по рекламе в фейсбук (Facebook Certified Digital Marketing Associate)

Я предлагаю вам свои услуги:

  • Создание рекламных макетов;
  • Разовая настройка таргетированой рекламы в Facebook, Instagram;
  • Постояное ведение рекламных кампаний;
  • Полный пакет СММ в который входит: разработка единого стиля, план + реализация ленты, создание макетов для закрепленных сторис с информацией о продукте, план сторис.
Связаться со мной можно здесь или в телеграм по никнейму @jyefimenko.