Гарантую якісну і вчасно виконану роботу !

Я Яна. Ваша права рука! Більше 3 років працюю з текстами, а саме - перепис тексту з фото, транскрибації аудіо та відео, створення презентацій та переклад текстів. Тому в мені Ви можете бути впевнені. Швидко виконую роботу. На ідеальному рівні володію українською та російською мовами. На достатньому рівні знаю англійську. Вдосконалюю знання з польської та іспанської мов. На моєму рахунку більше 200 задоволених ,якісно виконаною роботою, клієнтів.

Працюю на совість та гарний результат! Сподіваюсь на співпрацю саме з вами!