Yana_Batueva

Дипломированный переводчик со стажем работы 3 года (английский, французский).

Второе высшее образование - инженер, поэтому имею большой опыт технических переводов, в особенности о порошковой металлургии, нефтедобывающей промышленности, машиностроении.

В течение последних двух лет непрерывно работаю с англичанином, занимаюсь, как письменным, так и устным переводом. Составляю программы бизнес-тренингов, пишу и перевожу статьи. Так же имеется опыт в переводе экономических статей, подготовке презентаций на английском. Перевожу колонку в газете предприятия (с английского на русский).

Грамотность и пунктуальность гарантирую.

Опытный пользователь ПК: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Picture Manager, Document Scanning, Visio), Internet, Outlook Express, Lingvo, Promt.

Предлагаю следующие услуги:

- художественный перевод

- технический перевод

- написание статей (на русском и английском языках)

Буду рада сотрудничеству с Вами!