Yana_Imdygyd

Предлагаю написание единичных текстов, серий статей, наполнение сайтов. Копирайтинг, редактура, продающие, информационные тексты, SEO.

Моё образование: В 2014 году я закончила вуз по направлению подготовки «Философия» и получила квалификацию специалиста в области образования, преподавателя философских и религиоведческих дисциплин; В 2015 году получила полное высшее образование по специальности «Религиоведение», квалификация «Специалист по религиоведению. Преподаватель высшего учебного заведения (философские и религиоведческие дисциплины)». Опыт писательской деятельности: Около 5-ти лет я публикуюсь в академических изданиях. Пишу на темы теории религиоведения, современных религиозных течений, философии, политологии. Подкрепляю свои статьи и научные работы участием в научных конференциях, олимпиадах и конкурсах: как пример, работа «Феномен возрождения политического ислама в Арабских странах» поданная для участия в Шестом Всеукраинском конкурсе исламоведческих исследований (призовое место); работа «Концепція діалогу культур М.М. Бахтіна» поданная на конкурс студенческих работ по философии (региональный уровень, 1 место);Понимая, что на академической стезе я не могу выплеснуть все свои творческие порывы, я решила заняться копирайтингом. В середине 2014 года я начала писать тексты под заказ, а еще чуть позже начала развиваться в направлении SEO копирайтинг. Во время обучения по направлению философии, я сформировала в себе крепкий понятийно-категориальный аппарат, и, собственно, методологическую базу писательства, что помогает мне в моей нынешней деятельности. Оперируя формально-логическими принципами и методами исследования, я могу "закопаться" в самые недра исследуемой темы текста, будь то темы лежащие на поверхности, вроде строительства бань из бруса, или всех известных видах массажа, либо темы, требующие аналитики: современные политические конфликты, варианты преодоления социальных проблем и т.д. Я никогда не делю взятые в работу заказы на значимые и незначимые. Любая тема, за которую я берусь, должна быть раскрыта основательно и грамотно. Это не самореклама, а стиль письма, выработанный за время академической практики.Предпочтительная тематика работ: политика, реклама, строительство, компьютерные игры, религия, эзотерика, психология, здоровье и спорт, диетика.Предлагаю написание единичных текстов, серий статей, наполнение сайтов. Копирайтинг, редактура, продающие, информационные тексты, SEO.