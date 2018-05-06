Yana_Kostina

Яна Костина Yana_Kostina

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Профессиональный, продуманный дизайн сайтов
  • Разработка лендинг-пейдж, сайтов-визиток
  • Разработка интернет-магазинов, корпоративных сайтов
  • Прототипирование
  • Web-design (ux-проектирование, ui-дизайн, responsive web-design, adaprive web-design);
  • понимание принципов и правил типографики;
  • опыт разработки пользовательских интерфейсов;
  • создание макетов для адаптивных сайтов;
  • создание инфографики;
  • высокий уровень владения профессиональным софтом (Ps, Ai, CorelDraw)
  • начальний уровень владения Axure.
  • средний уровень владение Adobe After Effects
  • работа с графическим планшетом
  • высокая скорость работы
  • слепой метод печати