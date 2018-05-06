Yana_Kostina

Профессиональный, продуманный дизайн сайтов
- Разработка лендинг-пейдж, сайтов-визиток
- Разработка интернет-магазинов, корпоративных сайтов
- Прототипирование
- Web-design (ux-проектирование, ui-дизайн, responsive web-design, adaprive web-design);
- понимание принципов и правил типографики;
- опыт разработки пользовательских интерфейсов;
- создание макетов для адаптивных сайтов;
- создание инфографики;
- высокий уровень владения профессиональным софтом (Ps, Ai, CorelDraw)
- начальний уровень владения Axure.
- средний уровень владение Adobe After Effects
- работа с графическим планшетом
- высокая скорость работы
- слепой метод печати