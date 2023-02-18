Yana_Mamontova

Удобные и продающие сайты на тильде / Оформление презентаций

Создаю сайты под ключ, которые решают основные задачи бизнеса. Погружаюсь с головой в каждый проект, чтобы по максимуму закрыть потребности вашей целевой аудитории.

— Работаю официально

Зарегистрирована как самозанятая, предоставляю договор, чеки и акты

— Соблюдаю дедлайны

Сдаю проекты вовремя, не беру новые, если не уверена, что смогу сдать в срок

— Чувствую стиль

Помогаю выделиться среди конкурентов за счет стиля и смыслов

Портфолио: https://www.behance.net/yanablinov188a

Личный сайт: https://yanablinova.ru/