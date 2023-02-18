Yana_Mamontova

Яна Блинова Yana_MamontovaYana_Mamontova
21 годРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Удобные и продающие сайты на тильде / Оформление презентаций
Создаю сайты под ключ, которые решают основные задачи бизнеса. Погружаюсь с головой в каждый проект, чтобы по максимуму закрыть потребности вашей целевой аудитории.
— Работаю официально
Зарегистрирована как самозанятая, предоставляю договор, чеки и акты
— Соблюдаю дедлайны
Сдаю проекты вовремя, не беру новые, если не уверена, что смогу сдать в срок
— Чувствую стиль
Помогаю выделиться среди конкурентов за счет стиля и смыслов
Портфолио: https://www.behance.net/yanablinov188a
Личный сайт: https://yanablinova.ru/
Я против войны в Украине!