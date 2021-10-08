Yana_Martynova

Таргетолог

Привет!

Меня зовут Яна. Я – сертифицированный таргетолог.

Ищу еще двух клиентов для долгой и плодотворной совместной работы.

Мой список услуг:

1.Полный анализ сайта и страницы Инстаграм

2.Настройка инструментов для ведения рекламной кампании

3.Подготовка

•Создание стратегии для привлечения клиентов

•Анализ конкурентов

•Определение и сегментирование целевой аудитории

4.Создание макетов для рекламы и составление текста

5.Запуск тестовой рекламы

6.Анализ тестов и масштабирование

7.Ведение основной рекламной кампании

8.Отчет о работе