Yana_Martynova

Таргетолог
Привет!
Меня зовут Яна. Я – сертифицированный таргетолог.
Ищу еще двух клиентов для долгой и плодотворной совместной работы.
Мой список услуг:
1.Полный анализ сайта и страницы Инстаграм
2.Настройка инструментов для ведения рекламной кампании
3.Подготовка
•Создание стратегии для привлечения клиентов
•Анализ конкурентов
•Определение и сегментирование целевой аудитории
4.Создание макетов для рекламы и составление текста
5.Запуск тестовой рекламы
6.Анализ тестов и масштабирование
7.Ведение основной рекламной кампании
8.Отчет о работе