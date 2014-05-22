Yana_Miracle

Напишу все, что попросите, но по-своему. Быстро и качественно.
Образование журналиста и большой опыт работы в данной сфере помогает мне создавать уникальные тексты и делать это гораздо быстрее других. Могу писать тексты совершенно различной направленности, размеров в любое время.
Со своей стороны обязуюсь:
- вовремя выполнять поставленные задачи
- ответственно подходить к написанию каждого материала
- каждую публикацию наполнять собственным творческим видением, но при этом не отклоняться от цели
Со стороны заказчика ожидаю:
- Своевременной оплаты
- Ответственности и взаимоуважения
- Четкой формулировки желаемого результата
Контактные данные:
e-mail: [email protected]
skype: miracle0391
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