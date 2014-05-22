Yana_Miracle

Напишу все, что попросите, но по-своему. Быстро и качественно.

Образование журналиста и большой опыт работы в данной сфере помогает мне создавать уникальные тексты и делать это гораздо быстрее других. Могу писать тексты совершенно различной направленности, размеров в любое время.

Со своей стороны обязуюсь:

- вовремя выполнять поставленные задачи

- ответственно подходить к написанию каждого материала

- каждую публикацию наполнять собственным творческим видением, но при этом не отклоняться от цели

Со стороны заказчика ожидаю:

- Своевременной оплаты

- Ответственности и взаимоуважения

- Четкой формулировки желаемого результата

Контактные данные:

e-mail: [email protected]

skype: miracle0391