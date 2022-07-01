Yana_Staff

Консультации по персоналу

Составление резюме для отбора правильного кандидата, формирование должностного функционала, система адаптации и ввода сотрудников в должность, разработка и оптимизация системы мотивации, стимулирования и вознаграждений.

Какие вопросы помогу решить: высокая текучка и выгорание персонала, сотрудники систематически некорректно выполняют задачи, саботаж, все время откликаются “не те” кандидаты, хаос в исполнении задач, не понятно “кто виноват” при выявленной ошибке. Я помогу Вам стать лидером для своей команды.

Для кого: для действующих и начинающих управленцев, владельцев бизнеса, кто хочет повысить эффективность работы сотрудников. Консультация актуальна, как для формирования и подбора персонала с нуля, так и оптимизации и улучшения действующих процессов.

Обо мне: управленец с 6ти летним стажем в онлайн и оффлайн формате, на данный момент основатель компании в области бизнес-консалтинга.

Прошла курс переподготовки в СПбПУ по профилю “Управление предприятием в условиях цифровой трансформации”.

Мой опыт: управление региональными департаментами на заводе Рентген оборудования, операционный директор в Продюсерском центре, с нуля запустила проекты в области Инвестиций, Трансформационной игры, Маркетингового консалтинга и еще более 10 проектов.