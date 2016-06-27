Контент Менеджер, Онлайн Маркетинг, Копирайт

На протяжении последних 8 месяцев создавала с нуля онлайн стратегию нового бьюти-приложения в Москве. Это включало работу по созданию контента для сайта, написание статей для блога, ведение соц. сетей (Instagram, Facebook, VK), а также оптимизацию контента под поисковые системы. Кроме того, являюсь одним из создателей интернет-блога на английском языке Lets judge the world, который собрал 60000 уникальных посетителей за первых два месяца работы.

Для качественного контента на русском и английском языках, а также креативного ведения социальных сетей, обращайтесь по адресу: [email protected] Интересует работа удаленная, с гибким графиком.