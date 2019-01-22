Здравствуй, Уважаемый Заказчик ;)
Если ты заглянул на мою страничку - нам точно по пути!
Быстро и грамотно выполню твое четко сформулированное задание по Рерайту/Копирайту/Наполнению контентом Интернет Магазина или страничек в соц.сетях.
Много пишу и очень люблю это дело;), обязательно соблюдаю дедлайны, творчески и с интересом подхожу к каждому новому заданию.
Буду рада помочь если:
- у тебя интересный и креативный проект, что вдохновляет нас обоих на творческий подход;
- ты не рассматриваешь меня как кандидата на выполнение механической работы;
- ты четко знаешь и формулируешь свое виденье результата, а я, в свою очередь, могу гарантировать тебе 100% отдачу и вовлеченность в процесс;
- мы оба понимаем, что ВРЕМЯ - это один из главных и невозвратных человеческих ресурсов.. поэтому стараемся бережно и с любовью относиться к нему.
Спасибо, если дочитал до конца ;) и До скорой встречи там, где интересно!