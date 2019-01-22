Копирайтинг_Написание интересных статей_Наполнение ИМ

Здравствуй, Уважаемый Заказчик ;)

Если ты заглянул на мою страничку - нам точно по пути!

Быстро и грамотно выполню твое четко сформулированное задание по Рерайту/Копирайту/Наполнению контентом Интернет Магазина или страничек в соц.сетях.

Много пишу и очень люблю это дело;), обязательно соблюдаю дедлайны, творчески и с интересом подхожу к каждому новому заданию.

Буду рада помочь если:

- у тебя интересный и креативный проект, что вдохновляет нас обоих на творческий подход;

- ты не рассматриваешь меня как кандидата на выполнение механической работы;

- ты четко знаешь и формулируешь свое виденье результата, а я, в свою очередь, могу гарантировать тебе 100% отдачу и вовлеченность в процесс;

- мы оба понимаем, что ВРЕМЯ - это один из главных и невозвратных человеческих ресурсов.. поэтому стараемся бережно и с любовью относиться к нему.

Спасибо, если дочитал до конца ;) и До скорой встречи там, где интересно!