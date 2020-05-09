Помогу Вам с переписью текстов с аудио и видео форматах, а также
я «SMM-специалист»
В наше время Инстаграм насчитывает более 22 миллионов людей и в нем более чем реально зарабатывать!
Хочу помочь Вам воплотить мечту заработка в интернете в реальность!
С радостью предоставлю Вам свои услуги как SMM-специалиста :
Аудит аккаунта
Оформление визуала
Полное ведение Вашего аккаунта
Оформление шапки профиля
Написание контент-плана
Обработка фото в едином стиле
Написание постов
Создание историй
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