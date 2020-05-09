Помогу с переписью текстов, а ещё Я SMM-менеджер и буду рада помочь Вам с ведением аккаунта, обработкой фотографий и тд. Обращайтесь и не стесняйтесь)

Помогу Вам с переписью текстов с аудио и видео форматах, а также

я «SMM-специалист»

В наше время Инстаграм насчитывает более 22 миллионов людей и в нем более чем реально зарабатывать!

Хочу помочь Вам воплотить мечту заработка в интернете в реальность!

С радостью предоставлю Вам свои услуги как SMM-специалиста :

Аудит аккаунта

Оформление визуала

Полное ведение Вашего аккаунта

Оформление шапки профиля

Написание контент-плана

Обработка фото в едином стиле

Написание постов

Создание историй

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