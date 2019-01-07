Yana_yana2112

Контекстная реклама в РСЯ
Здравствуйте! Меня зовут Яна. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", внимательно изучила и отработала самые современные технологии по настройке эффективной рекламы и готова их внедрить для Вас бесплатно.
Я предлагаю настроить Вам интернет рекламу бесплатно и провести аудит Вашего сайта, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Готова ответить на Ваши вопросы и обсудить детальнее моё предложение. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
С уважением, Яна!
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