Yana_yana2112

Контекстная реклама в РСЯ

Здравствуйте! Меня зовут Яна. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", внимательно изучила и отработала самые современные технологии по настройке эффективной рекламы и готова их внедрить для Вас бесплатно.

Я предлагаю настроить Вам интернет рекламу бесплатно и провести аудит Вашего сайта, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Готова ответить на Ваши вопросы и обсудить детальнее моё предложение. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

С уважением, Яна!