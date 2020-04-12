Yanaaiva00

Ищешь помощника в введении социальных сетей или нуждаешься в помощи в обработке фотографий?

Доброго времени суток!

Меня зовут Яна. 

Хочу предложить свои услуги в области SMM , обработка фотографий, замена фона и прочее. 

Чем я могу быть Вам полезна?

определение тематики блога

создание контент-плана

копирайтинг

создание визуала ленты

ежедневные сторис: интерактив, игры

обработка фото

написание поста

оформление шапки профиля

контент-план постов на неделю

контент-план для сторис

визуал - обработаю фото в едином стиле для ленты

ПОЧЕМУ Я? 

✔четко соблюдаю сроки

✔всегда на связи

✔внимательна к деталям

✔заинтересована в росте и эффективности Вашего блога, так как планирую долгосрочное сотрудничество

✔индивидуальный подход, отсутствие шаблонности

Буду рада сотрудничеству!