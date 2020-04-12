Yanaaiva00

Ищешь помощника в введении социальных сетей или нуждаешься в помощи в обработке фотографий?
Доброго времени суток!
Меня зовут Яна.
Хочу предложить свои услуги в области SMM , обработка фотографий, замена фона и прочее.
Чем я могу быть Вам полезна?
определение тематики блога
создание контент-плана
копирайтинг
создание визуала ленты
ежедневные сторис: интерактив, игры
обработка фото
написание поста
оформление шапки профиля
контент-план постов на неделю
контент-план для сторис
визуал - обработаю фото в едином стиле для ленты
ПОЧЕМУ Я?
✔четко соблюдаю сроки
✔всегда на связи
✔внимательна к деталям
✔заинтересована в росте и эффективности Вашего блога, так как планирую долгосрочное сотрудничество
✔индивидуальный подход, отсутствие шаблонности
Буду рада сотрудничеству!
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