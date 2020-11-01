Yanadimova

Фотограф-ретушер
Работа в Photoshop, Lightroom, ретушь фото, thumbnails (есть примеры работ)
Уверенный пользователь ПК
Работа в Word, Exel, Power Point
Фотосъемка (модельные тесты, также в процессе обучения предметной съемки)
Английский язык на уровне Intermediate
Способность к организации процессов
Умею слышать заказчика
Исполнительность, пунктуальность
Работала с модельными агентствами:
3mm model management
Firstline
System
Agencia (Афины)
Ravage model management (Афины)
Портфолио:
https://drive.google.com/folderview?id=1ZR68jv0zTuWa9N_pQZIz4e4ftjbtz1F2