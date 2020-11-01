Yanadimova

Яна Димова Yanadimova

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Фотограф-ретушер

Работа в Photoshop, Lightroom, ретушь фото, thumbnails (есть примеры работ)

Уверенный пользователь ПК

Работа в Word, Exel, Power Point

Фотосъемка (модельные тесты, также в процессе обучения предметной съемки)

Английский язык на уровне Intermediate

Способность к организации процессов

Умею слышать заказчика

Исполнительность, пунктуальность

Работала с модельными агентствами:

3mm model management

Firstline

System

Agencia (Афины)

Ravage model management (Афины)

Портфолио:

https://drive.google.com/folderview?id=1ZR68jv0zTuWa9N_pQZIz4e4ftjbtz1F2