SMM-специалист, верстальщик vs. web-дизайнер, копирайтер
1. Высшее филологическое образование (ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2005-2010 гг.).
2. Получаю второе высшее образование по специальности "Web-дизайн" в Синергии (г. Москва).
3. Умею составлять уникальные тексты с "ключевыми" словами, работаю как копирайтер.
4. Имею опыт продвижения крупного бренда в соц.сетях, таких как ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Instagram (мебельный центр "Таурус").
5. Умею работать в графических программах, таких как Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CorelDraw.
6. Занимаюсь прототипированием в Axure RP.
7. Постоянно расширяю свои знания на интерактивных курсах повышения квалификации.
8. Знакома с HTML5 и CSS3.
9. Выполняю задания в срок и качественно.
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