SMM-специалист, верстальщик vs. web-дизайнер, копирайтер

1. Высшее филологическое образование (ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2005-2010 гг.).

2. Получаю второе высшее образование по специальности "Web-дизайн" в Синергии (г. Москва).

3. Умею составлять уникальные тексты с "ключевыми" словами, работаю как копирайтер.

4. Имею опыт продвижения крупного бренда в соц.сетях, таких как ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Instagram (мебельный центр "Таурус").

5. Умею работать в графических программах, таких как Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CorelDraw.

6. Занимаюсь прототипированием в Axure RP.

7. Постоянно расширяю свои знания на интерактивных курсах повышения квалификации.

8. Знакома с HTML5 и CSS3.

9. Выполняю задания в срок и качественно.