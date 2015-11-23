Вдохните в свое любимое дело новую жизнь и никогда не останавливайтесь

Я не филолог, не литературовед, не писатель и не ребенок индиго. Я просто люблю писать. У меня постоянно с собой какие-то блокноты, листочки с записями, в телефоне масса заметок, а недавно я решила создать блог. http://yanika-andre.livejournal.com/

Я самая обычная девушка, но тем не менее, я очень хочу и буду писать. А еще я очень ответственный перфекционист. Я не потерплю, что бы было плохо. Я буду работать до тех пор, пока не будет идеально.

Регистрация здесь - это попытка повернуть мое увлечение в новую сторону.