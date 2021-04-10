YaninaPyvovar

Наполнение сайтов, работа с текстовым и графическим контентом
Услуги контент-менеджера, копирайт, рерайт.
100% уникальность.
Анонимность.
Передача авторских прав.
Грамотная письменная речь;
Базовые знания и навык работы c HTML;
Знание современной цифровой техники, персональной электроники;
Опыт работы с графическими редакторами;
Опыт работы с CMS;
Добавление товаров на сайт;
Поиск, обработка и ввод информации (свойств и характеристик) товаров;
Описание товаров и категорий согласно требованиям SEO;
Написание статей;
Работа с командой над оптимизацией процессов в контент направлении;
Умение работать в Photoshop,Illustrator. Способность и желание обучаться новым программам.