YaninaPyvovar

Наполнение сайтов, работа с текстовым и графическим контентом

Услуги контент-менеджера, копирайт, рерайт.

100% уникальность.

Анонимность.

Передача авторских прав.

Грамотная письменная речь;

Базовые знания и навык работы c HTML;

Знание современной цифровой техники, персональной электроники;

Опыт работы с графическими редакторами;

Опыт работы с CMS;

Добавление товаров на сайт;

Поиск, обработка и ввод информации (свойств и характеристик) товаров;

Описание товаров и категорий согласно требованиям SEO;

Написание статей;

Работа с командой над оптимизацией процессов в контент направлении;

Умение работать в Photoshop,Illustrator. Способность и желание обучаться новым программам.