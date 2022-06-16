Yanina_1706

Высшее образование биолога (специализация вирусология): бакалавр оконченное; магистр неоконченное.

Опыт работы: помощник деловода (2 года), преподаватель биологии (3 года), методист по химии (1 год), помощь в написании дипломных работ, рефератов и статей (4 года).

Знание языков: Украинский - родной; русский - свободно; польский - средний уровень; немецкий - средний уровень; английский - высокий уровень (В2).

Владение ПК - на уровне пользователя.

Личные качества:

- отличные коммуникативные и организационные способности,- хорошие психологические способности (понимание людей и терпение),- целеустремленность,- способность работать в команде и быстро адаптироваться к новому рабочему окружению, а также быстро учиться,- способность быстро решать необходимые вопросы и проявлять высокий уровень ответственности.