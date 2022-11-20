Дизайнер UX/UI | Веб-дизайн | Figma | Лендинг сторінка | E-commerce
Я веб/UX/UI дизайнер, який з головою занурюється у свою роботу. Роблю дизайн для цільової сторінки, інтернет-магазину, корпоративного веб-сайту і мобільного додатку, які не тільки привабливі, але й забезпечують приємну взаємодію з користувачем.?
Чому я?
- Конкурентний аналіз
- Постійне підвищення кваліфікації
- Написання контенту
- Адаптивний дизайн
- Прототипування
Інструменти, які я використовую:
- Figma
- Adobe Photoshop
Потрібен дизайн сайту? Давайте поговоримо про це! Я проведу вас за руку від ідеї до повноцінного якісного дизайну для вашого сайту.
Портфолио
- Інтернет-магазин з продажу велосипедів3 просмотра