Дизайнер UX/UI | Веб-дизайн | Figma | Лендинг сторінка | E-commerce

Я веб/UX/UI дизайнер, який з головою занурюється у свою роботу. Роблю дизайн для цільової сторінки, інтернет-магазину, корпоративного веб-сайту і мобільного додатку, які не тільки привабливі, але й забезпечують приємну взаємодію з користувачем.?

Чому я?

- Конкурентний аналіз

- Постійне підвищення кваліфікації

- Написання контенту

- Адаптивний дизайн

- Прототипування

Інструменти, які я використовую:

- Figma

- Adobe Photoshop

Потрібен дизайн сайту? Давайте поговоримо про це! Я проведу вас за руку від ідеї до повноцінного якісного дизайну для вашого сайту.