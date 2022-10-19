Yaninadesign2018

Дорогі співвітчизники, українці.
Сьогодні в реаліях війни теж можуть бути корисні мої послуги, як дизайнера інтер’єра. Якщо вам потрібно зробити якісь креслення, скоректувати проект, знайти потрібний матеріал чи постачальника або розпочати великий проект. Я готова до співпраці. Ціни обговоримо індивідуально під кожний запит, пишіть, буду лояльна до ціноутворення.
10% з кожної вартості проекта їдуть на благодійність. Скріншот переказу грошей висилаю.
Слава Україні, Героям Слава
Сторінку веде моя помічниця і повідомлення потрапляють до неї, але потім ми усе обговорюємо разом.
Далі текст про мене:
Мене звуть Яніна Євстигнєєва і я – Персональний дизайнер інтер'єру, архітектор. Працюю з такими проектами:
◾️квартири від 30м2 і більше
◾️приватного будинку
◾️магазину
◾️офісу
◾️фаст-фуда, кафе
Повний пакет дизайну проекту, візуалізації, креслення для будівельників, підбір матеріалів, реалізація інтер'єру
Чому я?
Я маю великий та дуже продуктивний досвід у створенні індивідуальних інтер'єрів за вашими побажаннями. Понад 12 років я відточувала свою майстерність та навички. Впізнавала новинки та впроваджувала їх у життя. У результаті більше 150 задоволених (і парочка не задоволених) клієнтів це можуть підтвердити.
Я вважаю, що до кожного клієнта і проекта треба індивідуальне ставлення.
Найбільше моя майстерність проявляється у монохромних інтер'єрах.
Пишіть, телефонуйте, відповім на всі ваші питання, готова до співпраці.
E-mail: [email protected]
WhatsApp +38 096 332 38 98
FB личная стр. Yanina Yevstigneyeva