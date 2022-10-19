Yaninadesign2018

Персональний дизайнер интер`єру , архітектор.

Дорогі співвітчизники, українці.

Сьогодні в реаліях війни теж можуть бути корисні мої послуги, як дизайнера інтер’єра. Якщо вам потрібно зробити якісь креслення, скоректувати проект, знайти потрібний матеріал чи постачальника або розпочати великий проект. Я готова до співпраці. Ціни обговоримо індивідуально під кожний запит, пишіть, буду лояльна до ціноутворення.

10% з кожної вартості проекта їдуть на благодійність. Скріншот переказу грошей висилаю.

Слава Україні, Героям Слава

Сторінку веде моя помічниця і повідомлення потрапляють до неї, але потім ми усе обговорюємо разом.

Далі текст про мене:

Мене звуть Яніна Євстигнєєва і я – Персональний дизайнер інтер'єру, архітектор. Працюю з такими проектами:

◾️квартири від 30м2 і більше

◾️приватного будинку

◾️магазину

◾️офісу

◾️фаст-фуда, кафе

Повний пакет дизайну проекту, візуалізації, креслення для будівельників, підбір матеріалів, реалізація інтер'єру

Чому я?

Я маю великий та дуже продуктивний досвід у створенні індивідуальних інтер'єрів за вашими побажаннями. Понад 12 років я відточувала свою майстерність та навички. Впізнавала новинки та впроваджувала їх у життя. У результаті більше 150 задоволених (і парочка не задоволених) клієнтів це можуть підтвердити.

Я вважаю, що до кожного клієнта і проекта треба індивідуальне ставлення.

Найбільше моя майстерність проявляється у монохромних інтер'єрах.

Пишіть, телефонуйте, відповім на всі ваші питання, готова до співпраці.

E-mail: [email protected]

WhatsApp +38 096 332 38 98

FB личная стр. Yanina Yevstigneyeva