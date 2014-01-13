Анна Ярославцева YannamelissaYannamelissa
42 годаТурция/Анталия
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводы (английский, турецкий), статьи
Добрый день.
Быстро и качественно выполню переводы любой сложности:
русский-английский
английский-русский
русский-турецкий
турецкий-русский
английский-турецкий
турецкий-английский
Опыт работы переводчиком 8 лет.
Написание статей, рефератов, курсовых и пр.
Готова выполнить тестовое задание.
Анна
Стихи, Песни и Проза
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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