Yannamelissa

Анна Ярославцева Yannamelissa

 
42 годаТурция/Анталия
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводы (английский, турецкий), статьи

Добрый день.

Быстро и качественно выполню переводы любой сложности:

русский-английский

английский-русский

русский-турецкий

турецкий-русский

английский-турецкий

турецкий-английский

Опыт работы переводчиком 8 лет.

Написание статей, рефератов, курсовых и пр.

Готова выполнить тестовое задание.

Анна

Написание статей
Стихи, Песни и Проза
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#686
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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#912
Редактирование и Корректура
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от $1
от 1 дня
#1651
Переводы
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от $1
от 1 дня
#3566