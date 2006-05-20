Требуется изготовление с нуля контента для сайта строительной фирмы. Фирма занимается стройкой и ремонтом квартир, офисов, торговых помещений и пр. Французский(главное), английский и русский варианты. Абсолютно стандартный текст, опыт работы, качество изготовления, гарантии и довольные клиенты. Важно - ...
- $100Копирайтинг3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужен plugin для броузера Firefox находящий и сохраняющий(постоянно) адреса email в коде и (важно, главное) в самом тексте страницы показаном в броузере. Значения полей и сгенерированых JavaScript email'ов тоже нужны. Вобщем упрощенно - чтоб находил ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется: php програмирование сайта для еженедельной газеты. Простой конфигурабельный дизайн (предусмотреть появление новых разделов) Возможность создавать разделы Три уровня пользователей: посетитель (статьи первого типа) зарегистрированый (статьи первого и второго типа) и подписчик (все статьи) Соответственно три уровня показа статей. + форум + e-mail рассылка Желательно ...Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Строительной фирме требуется дизайн сайта + html код к этому дизайну сайта, грамотный легкий flash только приветствуется. Специализация фирмы ремонт и обновление квартир и офисов. Пункты меню • Презентация (можно просто заполненый lorem ipsum) • Компетенция - иконки/пиктограмы для таких ...Дизайн сайтов59 заявокЗакрыт18 лет назад