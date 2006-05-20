Нужен plugin для броузера Firefox находящий и сохраняющий(постоянно) адреса email в коде и (важно, главное) в самом тексте страницы показаном в броузере. Значения полей и сгенерированых JavaScript email'ов тоже нужны. Вобщем упрощенно - чтоб находил ...