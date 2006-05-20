Yans

Гость Yans

 
44 годаФранция/Париж
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Контент для сайта строительной фирмы французкий яз

    $100

    Требуется изготовление с нуля контента для сайта строительной фирмы. Фирма занимается стройкой и ремонтом квартир, офисов, торговых помещений и пр. Французский(главное), английский и русский варианты. Абсолютно стандартный текст, опыт работы, качество изготовления, гарантии и довольные клиенты. Важно - ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Плагин для FireFox собирающий адреса email с посещеных страниц.

    $100

    Нужен plugin для броузера Firefox находящий и сохраняющий(постоянно) адреса email в коде и (важно, главное) в самом тексте страницы показаном в броузере. Значения полей и сгенерированых JavaScript email'ов тоже нужны. Вобщем упрощенно - чтоб находил ...

    Javascript
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт районной газеты с подразделом для подписчиков php+sql

    $250

    Требуется: php програмирование сайта для еженедельной газеты. Простой конфигурабельный дизайн (предусмотреть появление новых разделов) Возможность создавать разделы Три уровня пользователей: посетитель (статьи первого типа) зарегистрированый (статьи первого и второго типа) и подписчик (все статьи) Соответственно три уровня показа статей. + форум + e-mail рассылка Желательно ...

    PHP
    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайн + html (можно flash) сайта строительной фирмы.

    $500

    Строительной фирме требуется дизайн сайта + html код к этому дизайну сайта, грамотный легкий flash только приветствуется. Специализация фирмы ремонт и обновление квартир и офисов. Пункты меню • Презентация (можно просто заполненый lorem ipsum) • Компетенция - иконки/пиктограмы для таких ...

    Дизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов59 заявок
    Закрыт
    18 лет назад