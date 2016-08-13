YanshinaMarina

Образование:Высшееобразование:2015- н.в. – Студент НИУ ВШЭ, факультет философии, специализация менеджментСреднееобразование:2004- 2015 – Средняя школа-интернат МИД РФДополнительноеобразование:2005- 2012 – ДШИ Щелковского р-на МО, специализация изобразительное искусство, с
отличиемОпытработы:2015- н.в. – Студенческая электронная газета HSE PressДолжность:Журналист-редакторОбязанности:Созданиеи редактирование статей обзорно-новостного жанраОрганизацияи контроль рабочего процессаПоиски привлечение потенциальных работников посредством SMM, SMOПрофессиональныенавыки: Опытныйпользователь ПК – Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), Internet,Google AppsЗнаниеи применение методов SMM, SMOУмениеработать в команде, управлять проектами, коллективомДелопроизводство
Владение языками:
Английский – Upper-Intermediate (B2, выше среднего)
Немецкий – Grundstufe (A2, базовый)