Транскрибация

Здравствуйте! Меня зовут Яна. Работаю с аудио и видео материалами на русском языке. У меня вы можете получить транскрибацию любой тематики. Вы можете отправить мне ваши файлы и получить работу на электронную почту или через социальные сети. В наличии необходимое оборудование, выполню ваш проект в назначенные сроки. Материалы не публикую. Некоторые скриншоты работ будут выставляться в портфолио только с вашего согласия. Буду очень признательна за ваши отзывы!