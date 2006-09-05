(05745) 7-45-42, e-mail: [email protected], ICQ: 315-292-177. Женат, имею сына (2 года), военно-обязаный.

На данный момент работаю администратором локальной сети в управлении труда

и социальной защиты населения г.Лозовая, имею постоянное подключение к Интернету по выделенной линии как на работе так и дома. На сегодняшнем месте работы написал и поддерживаю конфигурацию для 1С (версия 7.7), по выплате заработной платы для сотрудников организации. По-возможности пишу конфигурации для частных организаций под заказ. Создал и поддерживаю свой сайт по тематике социальной защиты www.soczaxist.org.ua, знаю HTML, а также имею опыт работы по созданию и администрированию сайтов на CMS phpNuke.

Свободное время хотел бы посвятить дополнительному заработку на должности программиста 1С.

Образование высшее. В 2002 году закончил факультет «Компьютерные интеллектуальные системы и сети» Харьковского национального университета радиоэлектроники (1997-2002) по специальности инженер-аналитик компьютерных систем.

Последние 5 лет работаю в управлении труда и социальной защиты населения Лозовского городского совета, на должности главного специалиста отдела программного обеспечения (2001-2006).

До этого работал в центре занятости администратором ЛВС (1999-2001)

Личные качества:

5 положительных качеств:

Большой опыт работы в написании конфигураций для 1С-Бухгалтерии

Наличие высокоскоростного подключения к Интернету, как на работе так и дома

Усидчив

Способен к обучению

Серьезное отношение к работе

5 отрицательных качеств:

Слишком придирчив к мелочам

Немногословен

Люблю деньги

Трудно схожусь с людьми, которые мне изначально неприятны

Обидчив