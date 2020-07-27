Работаю в фотошопе, обработка фото.
Владею:
Цветокоррекцией ( отбеливание снега, техника Dodge&Burn,удаление лишних предметов),
ретушью ( удаление прышей с кожи, растотное разложение),
Грейдингом (покраска фото),
Коррекцией второго уровня (удаление любого объекта с фото, исправление фигуры тела с соблюдением анатомии тела, шоколадная кожа, покрасить глаза).дная кожа, покрасить глаза)
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Портфолио
- Улучшение фото.63 просмотра
- Цветокоррекция.65 просмотров
- Замена деталей в фото83 просмотра
- Изменение кожи61 просмотр
- Изменение цвета.42 просмотра
- Полная обработка фото32 просмотра
- Фотография после цветокоррекции и ретуши39 просмотров
- Фотография после цветокоррекции и грейдинга45 просмотров
- Обработка фото, обеление снега38 просмотров
- Фото с превращением его в комплиментарное38 просмотров
- Удаление всех объектов39 просмотров