Yanushko

Алексакндр Yanushko

 
25 летБеларусь/Брест
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Работаю в фотошопе, обработка фото.

Владею:

Цветокоррекцией ( отбеливание снега, техника Dodge&Burn,удаление лишних предметов),

ретушью ( удаление прышей с кожи, растотное разложение), 

Грейдингом (покраска фото), 

Коррекцией второго уровня (удаление любого объекта с фото, исправление фигуры тела с соблюдением анатомии тела, шоколадная кожа, покрасить глаза).дная кожа, покрасить глаза)

Портфолио