Мастер своего дела!Работа на результат!

Я-это Ваш помощник в любом деле!

Cвободно владею иностранными языками,такими как английский,немецкий,французский,испанский.

Совершенствую знания других языков.

Имею колоссальный опыт работы в переводах текста,набора текста,редактуре текста.

Провожу анализы текста на уникальность.

Есть опыт работы в написании статьей,без воды,четко по теме.

Так же имею 5-летний опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.

А так же,начинающий дизайнер, который всерьез верит, что правильный дизайн облегчает жизнь людей.

Работаю в программе Archicad— программный пакет для, основанный на технологии информационного моделирования.Предназначен для проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также элементов ландшафта, мебели и т. п.

Artlantis — это уникальная программа 3D-визуализации, позволяющая быстро и очень просто получить высококачественное фотоизображение проекта.

Adobe Photoshop — многофункциональный графический редактор.

Работаю на результат,выполню заказы в кратчайшие сроки за приятную цену.

Буду рада сотрудничеству.