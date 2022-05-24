Я-это Ваш помощник в любом деле!
Cвободно владею иностранными языками,такими как английский,немецкий,французский,испанский.
Совершенствую знания других языков.
Имею колоссальный опыт работы в переводах текста,набора текста,редактуре текста.
Провожу анализы текста на уникальность.
Есть опыт работы в написании статьей,без воды,четко по теме.
Так же имею 5-летний опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.
А так же,начинающий дизайнер, который всерьез верит, что правильный дизайн облегчает жизнь людей.
Работаю в программе Archicad— программный пакет для, основанный на технологии информационного моделирования.Предназначен для проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также элементов ландшафта, мебели и т. п.
Artlantis — это уникальная программа 3D-визуализации, позволяющая быстро и очень просто получить высококачественное фотоизображение проекта.
Adobe Photoshop — многофункциональный графический редактор.
Работаю на результат,выполню заказы в кратчайшие сроки за приятную цену.
Буду рада сотрудничеству.