Создание оптических иллюзий. Фотореалистичные иллюстрации для web и полиграфии. Matte Painting

Добрый день!

Делаю дизайн оптических иллюзий (Стрит-арт, 3D иллюзия, анаморф для печати на наклейках) http://illusion.pixel-hunters.com.

Моя специализация: создание фотореалистичных иллюстраций для web и полиграфии (коллажи, шапки сайтов, пейзажи и т.д), а также создание задников и фонов для рекламы, игр, кино.