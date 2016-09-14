Создание оптических иллюзий. Фотореалистичные иллюстрации для web и полиграфии. Matte Painting
Добрый день!
Делаю дизайн оптических иллюзий (Стрит-арт, 3D иллюзия, анаморф для печати на наклейках) http://illusion.pixel-hunters.com.
Моя специализация: создание фотореалистичных иллюстраций для web и полиграфии (коллажи, шапки сайтов, пейзажи и т.д), а также создание задников и фонов для рекламы, игр, кино.
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Портфолио
- Фон сайта для анапского дельфинария1844 просмотра
- Оптическая иллюзия для Mercedes (наклейка на пол)385 просмотров
- Оптическая иллюзия Токио (наклейка на пол). Nissan1652 просмотра
- Гавань мечты357 просмотров
- Таинственный лес404 просмотра
- Тонущий Титаник322 просмотра
- 7 чудес света: Зевс Олимпийский1440 просмотров
- 7 чудес света: колосс Родосский523 просмотра
- 7 чудес света: пирамиды Гизы331 просмотр
- 7 чудес света: пирамиды Гизы 2410 просмотров
- 7 чудес света: мавзолей в Геликарнасе332 просмотра
- 7 чудес света: Форосский маяк431 просмотр