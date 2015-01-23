Yarek75

Ярослав Yarek75

 
85 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Обо мне.Пенсионер. Полярник.

 Я пенсионер .По образованию геофизик. Образование высшее. Стаж работы более 35 лет.  Основная работа проходила в районах Арктики. Земля Франц  Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Арх. Шпицберген и островах Северного Ледовитого океана. Могу писать статьи на различные темы:строительство, кулинария, путешествия, туризм, садоводству. Изготовлю статические и динамические баннеры. Создам презентацию, видеоклип(см. на моей стене на Ютубе) Создать слайд шоу с анимацией.Оформить фотографии в рамки. Создать поздравительную открытку к праздникам. юбилеям, ко дню рождения и.т.д.