Обо мне.Пенсионер. Полярник.

Я пенсионер .По образованию геофизик. Образование высшее. Стаж работы более 35 лет. Основная работа проходила в районах Арктики. Земля Франц Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Арх. Шпицберген и островах Северного Ледовитого океана. Могу писать статьи на различные темы:строительство, кулинария, путешествия, туризм, садоводству. Изготовлю статические и динамические баннеры. Создам презентацию, видеоклип(см. на моей стене на Ютубе) Создать слайд шоу с анимацией.Оформить фотографии в рамки. Создать поздравительную открытку к праздникам. юбилеям, ко дню рождения и.т.д.