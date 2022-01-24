Yarem_Design

Игорь Yarem_Design

 
29 летРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-дизайнер

Веб-дизайнер с большим опытом работы.

Владею растровой и векторной графикой.

Работаю в Figma, Photoshop, Illustrator, CorelDraw

Все макеты структурированы и готовы к вёрстке.

FigmaCorelDRAWIllustrator
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