Веб-дизайнер
Веб-дизайнер с большим опытом работы.
Владею растровой и векторной графикой.
Работаю в Figma, Photoshop, Illustrator, CorelDraw
Все макеты структурированы и готовы к вёрстке.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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