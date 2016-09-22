YarikLesh

Половецкий YarikLesh

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Сделаю ваш сайт красивым и надежным.
  • Занимаюсь разработкой сайтов любой сложности, очень люблю создавать лендинги =)
  • Опыт работы более 3-х лет в веб студиях.
  • HTML/HTML5 CSS/CSS3/Cоздане landing page/лэндингов «одностраничных сайтов»
  • Адаптация сайта под мобильные устройства
  • основы javascript/jquery/jqueryUI
  • PHP
  • Adobe Photoshop CS3, CS5
  • Создание интернет-магазинов/ сайты ресторанов, организаций, фирм и тд....
  • Опыт работы с WordPress
  • Качественная кроссбраузерная и адаптивная верстка

Е-mail — [email protected]

Skype — yarikfcdk

Обсуждение проекта и деталей.