Сделаю ваш сайт красивым и надежным.
- Занимаюсь разработкой сайтов любой сложности, очень люблю создавать лендинги =)
- Опыт работы более 3-х лет в веб студиях.
- HTML/HTML5 CSS/CSS3/Cоздане landing page/лэндингов «одностраничных сайтов»
- Адаптация сайта под мобильные устройства
- основы javascript/jquery/jqueryUI
- PHP
- Adobe Photoshop CS3, CS5
- Создание интернет-магазинов/ сайты ресторанов, организаций, фирм и тд....
- Опыт работы с WordPress
- Качественная кроссбраузерная и адаптивная верстка
Skype — yarikfcdk
Обсуждение проекта и деталей.