Большую часть моего профессионального опыта составляет работа с JavaScript и React . Разрабатывал сложные приложения с использованием Next.js, где часто применял серверный рендеринг (SSR) для оптимизации производительности и SEO.

Создавал уникальную платформу для автоматизации верстки, интегрированную с Figma API, что позволило ускорить процесс разработки и повысить эффективность команды.