Большую часть моего профессионального опыта составляет работа с JavaScript и React . Разрабатывал сложные приложения с использованием Next.js, где часто применял серверный рендеринг (SSR) для оптимизации производительности и SEO.
Создавал уникальную платформу для автоматизации верстки, интегрированную с Figma API, что позволило ускорить процесс разработки и повысить эффективность команды.
В поиске интересных проектов и сильной команды, где смогу применить свои навыки и знания для достижения общей цели. Открыт для обратной связи и критики, поскольку считаю, что это ключ к непрерывному улучшению и развитию
Я против войны в Украине!
Веб-программирование
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