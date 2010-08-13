Копирайтинг, рерайтинг, тексты, сценарии, контент.

Психолог. Сценарист (ВГИК).

Опыт работы сценаристом на телевидении - 3 года.

Пишу давно и делаю это с удовольствием.

Есть возможность тратить на работу 6-8 часов в сутки.

Возьмусь за написание статей любой сложности. Предпочтительные темы: межличностные отношения, психология, "дочки-матери", праздники и подарки.

Работаю только по 50% ПРЕДОПЛАТЕ или через СБС (систему безопасных сделок)

Стоимость работы:

Копирайтинг - стоимость 1000 знаков 200 р.

Тексты, стихи, поэмы, эсс5е - стоимость 1000 знаков 300 р.

Контент - сторимость 1000 знаков 150 р.