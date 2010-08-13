Копирайтинг, рерайтинг, тексты, сценарии, контент.
Психолог. Сценарист (ВГИК).
Опыт работы сценаристом на телевидении - 3 года.
Пишу давно и делаю это с удовольствием.
Есть возможность тратить на работу 6-8 часов в сутки.
Возьмусь за написание статей любой сложности. Предпочтительные темы: межличностные отношения, психология, "дочки-матери", праздники и подарки.
Работаю только по 50% ПРЕДОПЛАТЕ или через СБС (систему безопасных сделок)
Стоимость работы:
Копирайтинг - стоимость 1000 знаков 200 р.
Тексты, стихи, поэмы, эсс5е - стоимость 1000 знаков 300 р.
Контент - сторимость 1000 знаков 150 р.
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