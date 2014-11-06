Сайт компании / Интернет- Магазин / Landing Page / Полиграфия
Список предоставляемых услуг:
- Создание сайтов под ключ
- Создание Landing Page
- Интернет магазин (Opencart)
- Полиграфия (Визитки, буклеты, флаера, баннеры ...)
Работа ведется по следующему принципу:
1) Составление технического задания, в случае его отсутствия.
2) Планирование и установка кратчайшего срока выполнения задания.
3) Изучение основных аспектов тематики работы для лучшего понимания задачи.
4) Создание макета.
5) Обсуждение деталей, внесение правок.
6) Подведение итогов, выдача готовых материалов.
7) Расчет.
Основная задача: прийти к взаимопониманию и качественно выполнить требования заказчика в максимально краткие сроки.
Будьте уверены, мы найдем общий язык!)