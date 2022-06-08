YaroslavFHC

Кроссбраузерная адаптивная верстка HTML5 | CSS3 | JavaScript | jQuery | Flexbox
Качество на первом месте!
✔️Немного о себе
Я Front-End разработчик
Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер
✔️Плюсы работы со мной
- Качественное выполнение в срок
- Бесплатные правки(без ограничений)
- Если нет ТЗ, готов помочь составить и обговорить все мелочи
✔️Гарантия
- В течении недели после сдачи работы бесплатно и сразу готов исправить ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже
✔️Род занятий
- Кроссбраузерная адаптивная верстка. Чистый понятный код
- CSS3/JS анимация сайтов
- Чат-боты Telegram/Discord
✔️Технологии
HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Flexbox, Python
✔️Портфолио
- https://www.weblancer.net/account/freelancer/portfolio
✔️Связь
-Telegram: @yakudze01
- E-mail: [email protected]