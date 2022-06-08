YaroslavFHC

Кроссбраузерная адаптивная верстка HTML5 | CSS3 | JavaScript | jQuery | Flexbox

Кроссбраузерная адаптивная верстка HTML5 | CSS3 | JavaScript | jQuery | Flexbox

Качество на первом месте!

✔️﻿Немного о себе

﻿Я Front-End разработчик

﻿Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер

✔️﻿Плюсы работы со мной

﻿- Качественное выполнение в срок

﻿- Бесплатные правки(без ограничений)

﻿- Если нет ТЗ, готов помочь составить и обговорить все мелочи

✔️Гарантия

- В течении недели после сдачи работы бесплатно и сразу готов исправить ошибки, которые могли быть ﻿пропущены при приеме работы и замечены позже

✔️Род занятий

﻿- Кроссбраузерная адаптивная верстка. Чистый понятный код

﻿- CSS3/JS анимация сайтов

﻿- Чат-боты Telegram/Discord

✔️Технологии

﻿HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Flexbox, Python

✔️Портфолио

﻿- https://www.weblancer.net/account/freelancer/portfolio

✔️Связь

-Telegram: @yakudze01

- E-mail: [email protected]